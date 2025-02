Einbruch in Angelgeschäft – Hoher Beuteschaden – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

KITZINGEN – Einbruch in Angelgeschäft: Täter entwenden hochwertige Ausrüstung

Am vergangenen Wochenende wurde ein Angelgeschäft in KITZINGEN / ETWASHAUSEN Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter entwendeten eine große Menge an Angelzubehör und verursachten erheblichen Schaden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach aktuellen Erkenntnissen ereignete sich der Einbruch zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Montag, 08:45 Uhr. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem gewerblichen Grundstück im Lochweg und drangen gewaltsam in die Geschäftsräume ein. Sie entkamen unerkannt mit Diebesgut im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Personen beteiligt waren und möglicherweise ein größeres Fahrzeug, wie einen Kastenwagen oder einen Lkw, zum Abtransport der gestohlenen Ware genutzt wurde.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets Lochweg bemerkt?

Gibt es Hinweise auf auffällige Aktivitäten oder mögliche Fluchtfahrzeuge?

Wer kann sonst sachdienliche Informationen zu dem Einbruch liefern?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.