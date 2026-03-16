Auto IU

Einbruch in Bäckerei: Polizei Kitzingen sucht Zeugen

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026
Einbruch in Bäckerei: Polizei Kitzingen sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

MARKT EINERSHEIM IM LANDKREIS KITZINGEN – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist eine Bäckerei in der Possenheimer Straße zum Ziel von Einbrechern geworden. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld.

Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:10 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein Fenster in die Geschäftsräume und durchsuchten anschließend auch die dazugehörigen Büros. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute gelang den Unbekannten die Flucht.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Die Details zum Vorfall und der Zeugenaufruf:

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian triumphiert bei World Spirits Awards 2025

RÜDENAU – Die renommierte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers hat bei den World Spirits Awards 2025 (WSA) erneut große Erfolge gefeiert und einmal mehr ihren Platz unter den weltbesten Destillerien gefestigt. Die feierliche Preisverleihung fand am 22. März direkt in der Destillerie in

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

  • Tatort: Bäckerei in der Possenheimer Straße, Markt Einersheim.

  • Tatzeit: Donnerstag, 12.03.2026, 19:00 Uhr bis Freitag, 13.03.2026, 07:10 Uhr.

  • Vorgehensweise: Gewaltsames Eindringen über ein Fenster.

  • Ermittlungen: Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen bereits vor Ort aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Possenheimer Straße nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen.

Kontakt für Zeugenhinweise:

09321/141-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026

Mehr

Foto: Mighty Dogs

Finaleinzug perfekt: Mighty Dogs stürmen nach Krimi gegen Landsberg ins Finale

16. März 2026
Erfolg beim Dragon Cup 2026: Videnin Dojo Schweinfurt glänzt auf internationaler Bühne

Erfolg beim Dragon Cup 2026: Videnin Dojo Schweinfurt glänzt auf internationaler Bühne

16. März 2026
Angst vor der Dunkelheit – Warum sie in uns steckt

Angst vor der Dunkelheit – Warum sie in uns steckt

16. März 2026
Entscheidung vertagt: Mighty Dogs verpassen vorzeitigen Finaleinzug in Landsberg

Entscheidung vertagt: Mighty Dogs verpassen vorzeitigen Finaleinzug in Landsberg

16. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)