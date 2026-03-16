Einbruch in Bäckerei: Polizei Kitzingen sucht Zeugen
MARKT EINERSHEIM IM LANDKREIS KITZINGEN – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist eine Bäckerei in der Possenheimer Straße zum Ziel von Einbrechern geworden. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld.
Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:10 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein Fenster in die Geschäftsräume und durchsuchten anschließend auch die dazugehörigen Büros. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute gelang den Unbekannten die Flucht.
Die Details zum Vorfall und der Zeugenaufruf:
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Tatort: Bäckerei in der Possenheimer Straße, Markt Einersheim.
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Tatzeit: Donnerstag, 12.03.2026, 19:00 Uhr bis Freitag, 13.03.2026, 07:10 Uhr.
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Vorgehensweise: Gewaltsames Eindringen über ein Fenster.
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Ermittlungen: Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen bereits vor Ort aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Possenheimer Straße nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen.
Kontakt für Zeugenhinweise:
09321/141-0
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