Einbruch in Baumarkt – Polizei Lohr bittet um Zeugenhinweise

Einbruch in Baumarkt – Polizei Lohr bittet um Zeugenhinweise
Foto: Freepik
LOHR AM MAIN IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – In der Zeit zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Baumarkt in der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße eingedrungen. Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangte der Einbrecher in das Gebäude, wo er gezielt mehrere Schränke aufhebelte.

Aus dem Geschäft entwendete der Täter Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro und konnte anschließend unerkannt flüchten. Der hinterlassene Sachschaden am Gebäude und am Inventar wird nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Polizei in Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort.

Bürgerinnen und Bürger, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

9. März 2026

