Auto IU
Einbruch in Brauerei – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen
HAUSEN / LKR. RHÖN-GRABFELD – Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, ist ein unbekannter Täter gewaltsam in das Gebäude einer Brauerei eingestiegen und mit seiner Beute geflüchtet.
Der Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchwühlte diese. Er flüchtete mit mehreren Hundert Euro Bargeld.
Die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!