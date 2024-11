Einbruch in Büro- und Wohngebäude zur Tageszeit – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

WÜRZBURG / VERSBACH – Am Mittwoch nutzte ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Anwesens in der Brunnfloßgasse aus, um sowohl in ein Wohnhaus als auch in das dazugehörige Bürogebäude einzubrechen. Nach der Tat gelang dem Einbrecher die Flucht, ohne erkannt zu werden.

Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Einbruch zwischen 11:30 Uhr und 16:30 Uhr. Der Täter entwendete Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen blieb der Täter bislang unauffindbar.

Die Kriminalpolizei Würzburg führt die weiteren Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Anwohner der Umgebung oder Personen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise könnten entscheidend sein, um den Täter zu identifizieren und den Fall aufzuklären.



