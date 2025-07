Einbruch in Bürogebäude – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

EUERDORF, OT. WIRMSTHAL, LKR. BAD KISSINGEN – Am vergangenen Wochenende drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Bürogebäude ein und entkam anschließend mit einer Bargeldsumme. Die Polizeiinspektion Hammelburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich der Einbrecher am Freitag Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße „An der Kreuter“. Dort brach er in die Büroräume ein und entwendete eine Geldsumme im unteren vierstelligen Bereich. Nach der Tat flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizei Hammelburg ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Anwohner oder Passanten, die im Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 09732/906-0 bei der Polizei zu melden.