Einbruch in das Tennisheim und in den Verkaufscontainer des FV Karlstadt – Hoher Sachschaden
KARLSTADT – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden das Tennisheim des TSV Karlstadt und der Verkaufscontainer des FV Karlstadt Ziel von Einbrechern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.400 Euro, erbeutet wurde lediglich ein kleiner Bargeldbetrag.
Die Täter versuchten zunächst, mehrere Fensterscheiben des Tennisheims mit einem Stein einzuwerfen. An der Rückseite des Gebäudes gelang es ihnen schließlich, in die Küche einzudringen. Aus der Kasse stahlen sie 30 Euro Bargeld. Auch den Verkaufscontainer des FV Karlstadt versuchten die Einbrecher aufzubrechen. Sie rissen den Rollladen gewaltsam aus der Verankerung und verschafften sich durch ein Fenster Zutritt. Im Container befand sich jedoch kein Bargeld, weshalb keine Beute gemacht werden konnte.
Die Polizeiinspektion Karlstadt ermittelt in diesen Fällen gegen zwei bereits bekannte Tatverdächtige im Alter von 14 und 17 Jahren. Die beiden Jugendlichen konnten in der gleichen Nacht bei einem Einbruch in den Kiosk des Freibads auf frischer Tat betroffen werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 09353/9741-0.
