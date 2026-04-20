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Einbruch in den Ratskeller Haßfurt: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Einbruch in den Ratskeller Haßfurt: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl
Symbolbild: 2fly4
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HASSFURT – In den frühen Morgenstunden des Samstags ist ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in den Ratskeller in der Hauptstraße eingedrungen. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Einbruch ereignete sich nach aktuellen Erkenntnissen in einem engen Zeitfenster zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Gastronomieräumen und durchsuchte diese nach Diebesgut. Nach derzeitigem Stand entwendete der Täter drei Flaschen Spirituosen sowie eine geringe Menge Bargeld, bevor er unerkannt vom Tatort flüchtete.

Sachschaden übersteigt Beutewert

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Während der Wert des Diebesguts vergleichsweise gering ausfällt, hinterließ der Einbrecher durch das gewaltsame Eindringen einen erheblichen Sachschaden. Die Polizei schätzt die Reparaturkosten auf rund 500 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt sicherten vor Ort erste Spuren und werten nun mögliche Zeugenaussagen aus.

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Zeugenaufruf der Polizei

Da sich die Tat in der zentralen Hauptstraße ereignete, hoffen die Ermittler, dass Passanten oder Anwohner im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Wer eine Person im Bereich des Ratskellers beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch zu melden.

Kontakt für Zeugen: Polizeiinspektion Haßfurt, Telefon: 09521 927-0

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