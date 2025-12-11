Einbruch in der Schweinfurter Elsterstraße – Kripo sucht Zeugen

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hat Schmuck sowie Münzen entwendet. Die Kripo Schweinfurt ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach verschaffte sich der Unbekannte am Mittwoch, zwischen 15:15 Uhr und 18:55 Uhr, Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Elsterstraße. Der Unbekannte gelangte durch die gewaltsam geöffnete Terassentür in das Haus und suchte in den Wohnräumen nach Beute. Er nahm Schmuck und Münzen in Wert von mehreren tausend Euro an sich und konnte flüchten.

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun insbesondere auf Hinweise von Anwohnern, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Hauses aufgefallen sind.

Hinweise werden unter Tel. 09721/202-1731 entgegengenommen.