Einbruch in ehemalige Pflegeeinrichtung: Polizei sucht Zeugen
OCHSENFURT – In der vergangenen Woche drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in das Gebäude der ehemaligen Pflegeeinrichtung Fuchsenmühle ein. Zwar wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet, doch der verursachte Sachschaden ist erheblich.
Der Tatzeitraum lässt sich auf die Tage zwischen Donnerstag, den 2. April, und Mittwochnachmittag, den 8. April um 14:00 Uhr, eingrenzen. Um in das Innere des Objekts zu gelangen, zertrümmerte der Unbekannte eine Fensterscheibe und beschädigte zudem eine Tür.
Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch
Trotz des gewaltsamen Vorgehens verließ der Täter das Gebäude ohne Beute. Zurück blieb jedoch ein Sachschaden, der von der Polizei auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Hintergründe der Tat.
Zeugenaufruf: Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Fuchsenmühle gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-0 entgegen.
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