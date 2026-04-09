Auto IU

Einbruch in ehemalige Pflegeeinrichtung: Polizei sucht Zeugen

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
Einbruch in ehemalige Pflegeeinrichtung: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

OCHSENFURT – In der vergangenen Woche drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in das Gebäude der ehemaligen Pflegeeinrichtung Fuchsenmühle ein. Zwar wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet, doch der verursachte Sachschaden ist erheblich.

Der Tatzeitraum lässt sich auf die Tage zwischen Donnerstag, den 2. April, und Mittwochnachmittag, den 8. April um 14:00 Uhr, eingrenzen. Um in das Innere des Objekts zu gelangen, zertrümmerte der Unbekannte eine Fensterscheibe und beschädigte zudem eine Tür.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Trotz des gewaltsamen Vorgehens verließ der Täter das Gebäude ohne Beute. Zurück blieb jedoch ein Sachschaden, der von der Polizei auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Hintergründe der Tat.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Pizza Pronto: Italienischer Genuss für Zuhause

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Zeugenaufruf: Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Fuchsenmühle gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026

Mehr

Neuer Venture-Capital-Fonds für den Wirtschaftsraum Unterfranken gestartet

Neuer Venture-Capital-Fonds für den Wirtschaftsraum Unterfranken gestartet

9. April 2026
Diebstahlsserie in Solarparks: Unbekannte entwenden Module und Baumaterialien

Diebstahlsserie in Solarparks: Unbekannte entwenden Module und Baumaterialien

9. April 2026
Bürgersprechstunde im Rathaus: Sorya Lippert lädt zum persönlichen Austausch

Bürgersprechstunde im Rathaus: Sorya Lippert lädt zum persönlichen Austausch

9. April 2026
Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2280: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2280: Motorradfahrer schwer verletzt

9. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)