Einbruch in ein Seniorenzentrum – Wer kann Hinweise in Eibelstadt geben?

EIBELSTADT, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.05.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Seniorenzentrum am Kapellenberg in Eibelstadt.

Ein unbekannter Täter hebelte zwischen 01:00 Uhr und 03:55 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in das Gebäude. Im Seniorenzentrum riss er gewaltsam einen Möbeltresor aus einem Schrank und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Ob ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Kurz vor der Tatzeit fiel einer Polizeistreife in der Nähe des Seniorenzentrums eine verdächtige männliche Person auf, die wie folgt beschrieben wird:

Ca. 48-55 Jahre alt

Normale Statur

Blonder oder brauner Vollbart

Eher ungepflegte Erscheinung

Bekleidet mit Jogginghose und Hoodie (Kapuzenpullover) sowie dunklen Turnschuhen

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/87410 in Verbindung zu setzen.