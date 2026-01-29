Einbruch in eine Lagerhalle – Hoher fünfstelliger Beuteschaden in Röthlein
RÖTHLEIN, LKR. SCHWEINFURT – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in eine Lagerhalle im Gewerbegebiet Röthlein eingebrochen und haben Ware im Wert eines hohen fünfstelligen Betrags entwendet.
Die Beute bestand aus rund einem Dutzend Kartons mit Druckerzubehör, die zwischen 17:30 Uhr und 06:30 Uhr aus dem Gebäude „An der Hohen Straße“ abtransportiert wurden. Aufgrund des Volumens der entwendeten Gegenstände geht die Kriminalpolizei Schweinfurt davon aus, dass die Einbrecher ein Fahrzeug für den Transport genutzt haben.
Die Ermittler haben vor Ort bereits umfangreiche Spuren gesichert und werten diese nun aus. Um die Tat aufzuklären, ist die Polizei jedoch auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Insbesondere Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich in der Tatnacht im Bereich des Gewerbegebiets aufgehalten haben, sind für die Beamten von großem Interesse.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegen. Jeder noch so kleine Hinweis könnte entscheidend sein, um die Täter zu identifizieren oder den Verbleib der wertvollen Ware zu klären. Die Polizei bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum ungewöhnliche Aktivitäten bemerkt haben, sich umgehend zu melden.
