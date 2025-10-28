Auto IU
Einbruch in Einfamilienhaus in der Nußbergstraße – Kripo sucht Zeugen
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Montagabend, zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr, ist ein bislang Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Nußbergstraße eingebrochen und hat einen Tresor entwendet. Der Beuteschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.
Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über eine Balkontür Zutritt zu dem Anwesen und entwendete den Tresor samt Inhalt.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen. Insbesondere werden Anwohner gesucht, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Hauses aufgefallen sind.
Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.
