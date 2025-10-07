Auto IU
Einbruch in Einfamilienhaus in der Schweinfurter Kurt-Georg-Kiesinger-Straße – Handtaschen und Armbanduhren entwendet – Gibt es Zeugen?
SCHWEINFURT – Am vergangenen Freitag ist in ein Einfamilienhaus in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße eingebrochen worden. Zwischen 10:00 Uhr und 23:00 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zu dem Haus. Der Unbekannte entwendete mehrere Armbanduhren und hochwertige Handtaschen. Der Beuteschaden wird auf circa 8.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet dringend um Zeugenhinweise.
Derzeit gehen die Ermittler von einem Täter aus. Zur Aufklärung des Falles sind Beobachtungen aus der Bevölkerung wichtig.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt fragt:
- Wer hat am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 23:00 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?
- Wurden in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.
