Einbruch in Einfamilienhaus in Dittelbrunn – Kriminalpolizei ermittelt – Suche nach Zeugen

DITTELBRUNN, LKR. SCHWEINFURT – Im Verlauf der vergangenen Woche ist ein Unbekannter in ein Haus eingestiegen. Das Anwesen wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und ruft die Bevölkerung auf, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

In den Tagen von Dienstag bis Freitag verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Sonnenstraße. Als der Täter in das Haus einbrach und es nach Wertgegenständen durchwühlte, waren die Bewohner nicht da. Der Unbekannte erbeutete Wertgegenstände für wenige Hundert Euro und flüchtete.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl übernommen und wenden sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Wer hat vergangene Woche etwas Verdächtiges im Bereich der Sonnenstraße beobachtet? Wem sind dort möglicherweise Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.