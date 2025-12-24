Auto IU

Einbruch in Einfamilienhaus in Ebern – Kriminalpolizei sucht Zeugen

24. Dezember 2025Letztes Update 24. Dezember 2025
Symbolbild: 2fly4
EBERN, LKR. HASSBERGE – Im Verlauf der letzten Woche ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach nutzte der unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner, um sich gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Schlesier Straße zu verschaffen. Der Täter gelangte gewaltsam über ein Kellerfenster zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Montag, 23:00 Uhr, in das Wohnanwesen. Durch den Täter wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hinterlassen. Die Höhe des Beuteschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und wendet sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: 

  • Wer konnte im oben genannten Zeitraum auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Schlesier Straße beobachten?
  • Wer konnte verdächtige Personen auf seinem Grundstück feststellen?
  • Wer hat in dem Bereich mögliche Videoüberwachungen, auf denen Personen in dem genannten Zeitraum zu sehen sind?
  • Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.

