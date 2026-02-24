Auto IU

Einbruch in Einfamilienhaus in Helmstadt – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugenaufruf

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026
Symbolbild: 2fly4
HELMSTADT IM LANDKREIS WUERZBURG – Am Montagabend ist ein Unbekannter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Julius-Echter-Straße eingebrochen und hat dabei Schmuck im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages entwendet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 20:05 Uhr Zutritt zum Gebäude, indem er eine Terrassentüre gewaltsam öffnete. Im Inneren des Hauses durchwühlte er die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen. Neben dem Beuteschaden hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden an der Tür, der sich auf rund 200 Euro beläuft.

Die Beamten der Kriminalpolizei hoffen auf Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Julius-Echter-Straße oder der näheren Umgebung beobachtet haben. Jede noch so kleine Beobachtung könnte ein wichtiger Baustein für die Identifizierung des Täters sein.

Solltest du Hinweise geben können, wende dich bitte unter der Telefonnummer 0931/457-1732 an die Kriminalpolizei Würzburg. Deine Mithilfe ist entscheidend, um den Fall aufzuklären und weitere Taten dieser Art zu verhindern.

