Einbruch in Einfamilienhaus – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugen gesucht

BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goethestraße. Der Täter entkam unbemerkt mit Schmuck im vierstelligen Bereich.

Zwischen 16:30 Uhr und 20:35 Uhr nutzte ein Unbekannter ein gekipptes Fenster an einem Einfamilienhaus, um in das Gebäude zu gelangen. Zu dieser Zeit war kein Bewohner zu Hause. Der Täter entwendete verschiedene Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.