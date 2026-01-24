Auto IU

Einbruch in Einfamilienhaus – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugenaufruf

24. Januar 2026Letztes Update 24. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

EUERBACH / LKR. SCHWEINFURT – Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagnachmittag gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Euerbach eingestiegen und hat Schmuck entwendet. Zwischen 16:30 Uhr und 19:40 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über den Terrassenbereich Zugang zu dem Anwesen in der Straße „Am Steinberg“ und durchwühlte anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Während der Wert des Diebesguts auf einige Hundert Euro geschätzt wird, hinterließ der Täter durch sein gewaltsames Vorgehen einen Sachschaden in ähnlicher Höhe.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und eine Spurensicherung durchgeführt. Die Beamten prüfen nun, ob es im Tatzeitraum verdächtige Personenbewegungen oder fremde Fahrzeuge in der Siedlung gegeben hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich „Am Steinberg“ machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1866 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. Januar 2026Letztes Update 24. Januar 2026

Mehr

Anhänger gerät ins Rollen und verletzt Fahrer tödlich – Kriminalpolizei ermittelt

Anhänger gerät ins Rollen und verletzt Fahrer tödlich – Kriminalpolizei ermittelt

24. Januar 2026
Unbekannter bricht in drei Fahrzeuge ein – Polizei sucht Zeugen

Unbekannter bricht in drei Fahrzeuge ein – Polizei sucht Zeugen

24. Januar 2026
Schwebheim: Wer kennt die flüchtigen Zigarettenautomatensprenger und kann Hinweise geben?

Schwebheim: Wer kennt die flüchtigen Zigarettenautomatensprenger und kann Hinweise geben?

24. Januar 2026
Unfallflucht geklärt – Zeugen geben entscheidenden Hinweis – Strafverfahren eingeleitet

Unfallflucht geklärt – Zeugen geben entscheidenden Hinweis – Strafverfahren eingeleitet

24. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)