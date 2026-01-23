Einbruch in Einfamilienhaus – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugenaufruf
EUERBACH / LKR. SCHWEINFURT – Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagnachmittag gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Euerbach eingestiegen und hat Schmuck entwendet. Zwischen 16:30 Uhr und 19:40 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über den Terrassenbereich Zugang zu dem Anwesen in der Straße „Am Steinberg“ und durchwühlte anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Während der Wert des Diebesguts auf einige Hundert Euro geschätzt wird, hinterließ der Täter durch sein gewaltsames Vorgehen einen Sachschaden in ähnlicher Höhe.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und eine Spurensicherung durchgeführt. Die Beamten prüfen nun, ob es im Tatzeitraum verdächtige Personenbewegungen oder fremde Fahrzeuge in der Siedlung gegeben hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich „Am Steinberg“ machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1866 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.
