Einbruch in Einfamilienhaus – Kriminalpolizei sucht Zeugen in Hambach

DITTELBRUNN, OT HAMBACH, LKR. SCHWEINFURT – Sonntagnachmittag ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingebrochen und mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro geflüchtet. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach nutzte der unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner, um sich unerkannt Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Hennebergstraße zu verschaffen. Gewaltsam gelangte der Täter am Sonntag, zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr, in das Wohnanwesen und durchsuchte die Räume. Mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro konnte der Unbekannte flüchten.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun insbesondere auf Hinweise von Anwohnern, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Hauses aufgefallen sind.

Hinweise werden unter Tel. 09721/202-1731 entgegen genommen.