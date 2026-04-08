Einbruch in Einfamilienhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Stadtlauringen
STADTLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Freitag hat sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Bauholzrangen verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.
Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 15:35 Uhr und 22:30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Unbekannte über eine Terrassentür in das Gebäude ein, wobei erheblicher Sachschaden entstand.
Wohnräume systematisch durchsucht
Im Inneren des Hauses durchsuchte der Tatverdächtige verschiedene Zimmer gezielt nach Beute. Im Anschluss gelang es ihm, mit den entwendeten Gegenständen unerkannt vom Tatort zu flüchten. Während der genaue Wert der Beute derzeit noch ermittelt wird, beläuft sich der am Gebäude angerichtete Sachschaden nach ersten Schätzungen bereits auf rund 6.000 Euro.
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei
Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Spurensicherung am Tatort durchgeführt und hoffen nun auf sachdienliche Hinweise aus der Nachbarschaft oder von Passanten. Wer im genannten Zeitraum im Bereich Bauholzrangen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegen.
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