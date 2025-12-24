Einbruch in Einfamilienhaus – Kriminalpolizei sucht Zeugen

EBERN, LKR. SCHWEINFURT – Am Samstagabend ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach nutzte der unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner, um sich gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Albrecht-Dürer-Straße zu verschaffen. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangte der Täter gegen 18:45 Uhr in das Wohnanwesen und durchwühlte die Räume. Während dieser Zeit kamen die Bewohner nach Hause zurück, was den Täter zur Flucht zwang.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten großangelegten Fahndung konnte der Mann jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun insbesondere auf Hinweise von Anwohnern, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Hauses aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.