Einbruch in Einfamilienhaus – Kriminalpolizei sucht Zeugen
MÜNNERSTADT, Landkreis Rhön-Grabfeld – In der Zeit zwischen dem 17. und dem 24. April ist ein bislang unbekannter Täter in ein Anwesen im Goldgrundweg eingebrochen und hat die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Während der entstandene Sachschaden bereits auf mehrere Hundert Euro beziffert werden kann, ist derzeit noch unklar, ob und in welchem Umfang Beute gemacht wurde.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und setzt bei der Aufklärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im fraglichen Zeitraum – oder auch bereits im Vorfeld – verdächtige Beobachtungen im Bereich des Goldgrundwegs gemacht haben, werden um Mithilfe gebeten. Dies betrifft insbesondere Wahrnehmungen zu fremden Personen oder ortsfremden Fahrzeugen.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegen.
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