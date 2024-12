Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen in Eschau

ESCHAU, LKR. MILTENBERG – Am Mittwochabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Eichenstraße eingebrochen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch zwischen 18:15 Uhr und 19:00 Uhr. Die Täter verschafften sich über eine rückwärtige Terrassentür Zutritt zum Haus und entkamen unerkannt mit einer geringen Menge Bargeld. Es besteht der Verdacht, dass die Einbrecher gestört wurden und deshalb die Flucht ergriffen.

Die Polizei fragt:

Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt?

Wer hat im Tatzeitraum ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1733 entgegen.