Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen in Waldbrunn

WALDBRUNN, LKR. WÜRZBURG – Zwischen Samstag und Sonntag nutzte ein Unbekannter die Abwesenheit der Bewohner und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen. Der Täter entwendete Schmuck und entfernte sich anschließend unerkannt. Die Kripo Würzburg bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang Unbekannter nutzte die Abwesenheit der Bewohner, um sich in der Nacht zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 09:30 Uhr, Zutritt zu dem Anwesen im Wiesengrund zu verschaffen. Der Täter gelangte gewaltsam über ein Fenster in die Wohnräume und durchwühlte mehrere Schränke. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich und hinterließ einen Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und wendet sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer konnte im oben genannten Zeitraum auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich Wiesengrund beobachten?

Wer konnte verdächtige Personen auf seinem Grundstück feststellen?

Wer hat in dem Bereich mögliche Videoüberwachungen , auf denen Personen in dem genannten Zeitraum zu sehen sind?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.