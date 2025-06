Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen – So schützen Sie sich

OCHSENFURT, LKR.WÜRZBURG – Am Montagmittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter konnten mit Schmuck unerkannt entkommen. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch am Montag, zwischen 10:15 Uhr und 12:15 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten gewaltsam über die Terrassentüre in das Einfamilienhaus in der „Zeubelrieder Steige“. Dem aktuellen Erkenntnisstand nach, flüchteten die Täter mit Schmuck im mittleren dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden liegt, ersten Schätzungen zu Folge, bei circa 7.000 Euro.

Die Kripo Würzburg führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 0931-457-1732.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835