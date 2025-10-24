Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Im Laufe der letzten Woche sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben Bargeld und Münzen entwendet. Die Kripo Würzburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch zwischen dem 16. Oktober und dem 24. Oktober. Die unbekannten Täter sind gewaltsam in das Haus in der Warschauer Straße eingestiegen und haben dieses komplett durchsucht. Mit ihrer Tatbeute – Bargeld und Münzen im fünfstelligen Bereich – könnte sie im Anschluss unerkannt flüchten.

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun insbesondere auf Hinweise von Anwohnern, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Hauses aufgefallen sind.

Hinweise werden unter Tel. 0931/457-1732 entgegen genommen.