Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖH-GRABFELD – Am Mittwochabend ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hat Schmuck entwendet. Die Kripo Würzburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach verschaffte sich der Unbekannte am Mittwoch, zwischen 16:30 Uhr und 22:05 Uhr, Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Ringstraße.

Der Unbekannte gelangte durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus und suchte in den Wohnräumen nach Beute. Er nahm Schmuck in noch unbekannter Höhe an sich und konnte flüchten.

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun insbesondere auf Hinweise von Anwohnern, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Hauses aufgefallen sind.

Hinweise werden unter Tel. 09721/202-1731 entgegengenommen.