Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen
FUCHSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Am Mittwoch ist ein unbekannter Täter in der Ringstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen und hat Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 16:45 Uhr und 18:40 Uhr.
Der Unbekannte verschaffte sich Zutritt, indem er gewaltsam die Balkontür öffnete. Anschließend durchsuchte er die Wohnräume nach Beute und entwendete den Schmuck.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Anwohner, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Hauses aufgefallen sind, werden gebeten, sich zu melden.
Hinweise werden unter Tel. 09721/202-1731 entgegengenommen.
