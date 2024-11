Einbruch in Einfamilienhaus – Täter erbeutet Schmuck

KITZINGEN – Am Samstag kam es in der Richard-Wagner-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem ein bislang unbekannter Täter wertvollen Schmuck entwendete.

Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Haus, durchsuchte die Räumlichkeiten und entkam unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen 13:00 Uhr, als die Bewohner das Haus verließen, und 20:45 Uhr, als sie zurückkehrten und den Einbruch entdeckten. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Richard-Wagner-Straße oder Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Polizei zu melden.



