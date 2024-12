Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

KOLITZEHEIM – Einbruch in Einfamilienhaus in Unterspiesheim

Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Frühlingsstraße in Unterspiesheim eingedrungen. Der Einbruch ereignete sich laut Zeugenaussagen zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über die Terrassentür, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.