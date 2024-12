Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen in Oberthulba gesucht

OBERTHULBA, OT THULBA, LKR. BAD KISSINGEN – Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Dr.-Brendel-Straße in Thulba ein. Über die Terrassentür gelangten die Täter in das Gebäude und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden an der Terrassentür wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/202-1731.