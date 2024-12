Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen in Röttingen gesucht

RÖTTINGEN, LKR. WÜRZBURG. Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter konnten mit Bargeld sowie Schmuck unerkannt entkommen. Die Kripo Würzburg ermittelt und hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Haus „Am Kappelberg“ zwischen 12:55 Uhr und 17:45 Uhr. Die Täter gelangten über die Terrassentüre gewaltsam in das Haus, durchwühlten mehrere Schränke und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden an der Terassentür beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.500 Euro. Der genau Beuteschaden ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kripo Würzburg hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1732