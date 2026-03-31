Einbruch in Einfamilienhaus: Zwei Festnahmen nach Verfolgungsfahrt – Mittäter flüchtig
KIST – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Steinstraße am Freitagabend gelang der Polizei ein bedeutender Ermittlungserfolg. Während zwei tatverdächtige Männer im Alter von 20 und 38 Jahren nach einer länderübergreifenden Fahndung festgenommen wurden, dauert die Suche nach zwei weiteren flüchtigen Komplizen derzeit noch an.
Die Tat ereignete sich am Freitag zwischen 17:00 Uhr und 21:45 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zu dem Anwesen und durchsuchten die Wohnräume. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete schließlich mehrere maskierte Personen, die das Haus verließen und in ein bereitstehendes Fluchtfahrzeug stiegen.
Festnahme auf der A5 nach Fahndung über Landesgrenzen
Dank der schnellen Zeugenmeldung konnte die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach das verdächtige Fahrzeug bereits auf der A3 in Unterfranken lokalisieren. Die endgültige Festsetzung erfolgte kurz darauf durch hessische Polizeikräfte auf dem Parkplatz Steingrund an der A5.
Zwei albanische Staatsangehörige wurden vor Ort festgenommen. Den beiden anderen Insassen gelang jedoch die Flucht zu Fuß in ein angrenzendes Waldgebiet. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt erließ gegen die beiden festgenommenen Männer bereits Untersuchungshaft; sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Würzburg
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung – insbesondere im Bereich des Parkplatzes Steingrund und der Stadt Mörfelden-Walldorf – um Mithilfe. Die Beamten suchen nach zwei dunkel gekleideten Männern im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, die möglicherweise durch dreckige oder nasse Kleidung aufgefallen sind.
Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.
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