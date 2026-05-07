Auto IU

Einbruch in Fahrradgeschäft: Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026
Einbruch in Fahrradgeschäft: Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

ZEITLOFS / RUPBODEN, LKR. BAD KISSINGEN – Ein massiver Einbruch in ein Fahrradfachgeschäft im Ortsteil Rupboden beschäftigt derzeit die Polizei Bad Brückenau. Die bislang unbekannten Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hochwertige E-Bikes und Zubehör.

Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Täter zwischen Dienstagabend, 19:35 Uhr, und Mittwochvormittag, 11:45 Uhr, gewaltsam in die Geschäftsräume in der Hauptstraße ein.

Gezielter Diebstahl von E-Bikes

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Weißt Du...

Die Beute der Einbrecher ist beträchtlich: Rund zehn Elektrofahrräder sowie eine Vielzahl an hochwertigen Fahrradkomponenten wurden abtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Aufgrund der Menge des Diebesguts ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein Transporter genutzt wurde.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße, direkt am Fahrradgeschäft oder am angrenzenden Feuerwehrplatz.

Die Ermittler fragen:

  • Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Rupboden gesehen?

  • Gibt es Hinweise auf ungewöhnliche Verladetätigkeiten in der Nacht?

  • Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zum Einbruch machen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 09741/606-0 entgegengenommen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026

Mehr

„Hände formen Geschichten“: Kreativer Ausflug für Senioren in den Steigerwald

7. Mai 2026
Sachbeschädigungen und Unfallfluchten in Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe

Sachbeschädigungen und Unfallfluchten in Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe

7. Mai 2026
Polizeibericht Schweinfurt: Maibaum angesägt und Unfallfluchten

Polizeibericht Schweinfurt: Maibaum angesägt und Unfallfluchten

7. Mai 2026
Aktuelle News verpasst? – Wir verschaffen dir einen Überblick über die explosiven und interessanten News der Region Schweinfurt-Main-Rhön

Aktuelle News verpasst? – Wir verschaffen dir einen Überblick über die explosiven und interessanten News der Region Schweinfurt-Main-Rhön

7. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)