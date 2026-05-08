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Einbruch in Fahrradgeschäft: Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro

8. Mai 2026Letztes Update 8. Mai 2026
Einbruch in Fahrradgeschäft: Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro
Symbolfoto: 2fly4
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ZEITLOFS / RUPBODEN, LKR. BAD KISSINGEN – Ein massiver Einbruch in ein Fahrradfachgeschäft im Ortsteil Rupboden beschäftigt derzeit die Polizei Bad Brückenau. Die bislang unbekannten Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hochwertige E-Bikes und Zubehör.

Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Täter zwischen Dienstagabend, 19:35 Uhr, und Mittwochvormittag, 11:45 Uhr, gewaltsam in die Geschäftsräume in der Hauptstraße ein.

Gezielter Diebstahl von E-Bikes

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Die Beute der Einbrecher ist beträchtlich: Rund zehn Elektrofahrräder sowie eine Vielzahl an hochwertigen Fahrradkomponenten wurden abtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Aufgrund der Menge des Diebesguts ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein Transporter genutzt wurde.

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Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße, direkt am Fahrradgeschäft oder am angrenzenden Feuerwehrplatz.

Die Ermittler fragen:

  • Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Rupboden gesehen?

  • Gibt es Hinweise auf ungewöhnliche Verladetätigkeiten in der Nacht?

  • Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zum Einbruch machen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 09741/606-0 entgegengenommen.

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