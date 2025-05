Einbruch in Fensterbaufirma – Gibt es Zeugen?

ARNSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18:00 Uhr bis 04:30 Uhr) in eine Fensterbaufirma in der Sondheimer-Au-Straße in Arnstein eingebrochen.

Die Täter bohrten einen Schließzylinder auf, um in das Firmengebäude zu gelangen. Im Inneren hebelten sie Schränke und Schubfächer auf und verursachten so einen Sachschaden von rund 500 Euro. Entwendet wurde eine niedrige vierstellige Bargeldsumme.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen zum o.g. Einbruch aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.