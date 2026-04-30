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Einbruch in Firma in Salz: Hochwertige Maschinen und Bargeld gestohlen

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Einbruch in Firma in Salz: Hochwertige Maschinen und Bargeld gestohlen
Bild von Rudy and Peter Skitterians auf Pixabay
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SALZ / LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet ein Betrieb in der Frankenstraße ins Visier von Kriminellen. Die Unbekannten entwendeten bei ihrem Beutezug nicht nur Werkzeug, sondern auch Bargeld. Die Polizei Bad Neustadt bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Tatzeitraum lässt sich auf Dienstagabend, 20:05 Uhr, bis Mittwochmorgen, 06:45 Uhr, eingrenzen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufbrachen.

Beute im hohen Wert

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Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher:

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  • Mehrere hochwertige Maschinen

  • Dazugehörige Akkus

  • Einen noch unbestimmten Betrag an Bargeld

Die Beamten der Polizei Bad Neustadt haben vor Ort bereits eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Die genaue Schadenssumme wird derzeit noch ermittelt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittler hoffen auf Beobachtungen von Anwohnern oder Passanten und stellen folgende Fragen:

  1. Wer hat im Bereich der Frankenstraße verdächtige Personen bemerkt?

  2. Sind in der Tatnacht fremde Fahrzeuge aufgefallen, die möglicherweise zum Abtransport der schweren Maschinen genutzt wurden?

  3. Gibt es sonstige Hinweise, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.

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