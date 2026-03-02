Einbruch in Firmengebäude in Haßfurt: Kriminalpolizei sucht Zeugen
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag ist ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Industriestraße eingebrochen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, Spuren gesichert und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.
Der Einbrecher verschaffte sich zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 11:00 Uhr, Zutritt zum Gebäude und durchwühlte die Innenräume. Dabei richtete der Unbekannte einen erheblichen Sachschaden an, der nach ersten Schätzungen bei rund 5.000 Euro liegt. Ob und welche Beute gemacht wurde, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
Die Ermittler suchen nach Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Industriestraße gemacht haben oder Hinweise zu fremden Fahrzeugen geben können. Sachdienliche Informationen werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegengenommen.
