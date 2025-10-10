Einbruch in Firmengebäude – Polizei Bad Kissingen ermittelt
BAD BOCKLET – Zwei bislang unbekannte Täter sind am Freitag gegen 00:26 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Firma im Mangelsfeld eingebrochen. Im Gebäude öffneten die Einbrecher gewaltsam mehrere Türen, wodurch ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand. Die Täter wurden von einem Mitarbeiter der Firma, der seine Arbeit beginnen wollte, gestört und flüchteten daraufhin unerkannt mit einer geringen Menge Bargeld.
Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft bei der Aufklärung des Falls auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971 / 71490 zu melden.
