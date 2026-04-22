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Einbruch in Firmengebäude: Unbekannte flüchten ohne Beute

22. April 2026Letztes Update 22. April 2026
Einbruch in Firmengebäude: Unbekannte flüchten ohne Beute
Bild von Rudy and Peter Skitterians auf Pixabay
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ABTSWIND, LKR. KITZINGEN – In der Nacht zum Mittwoch sind mindestens zwei bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Gewürzstraße eingebrochen. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Gegen 00:50 Uhr stiegen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden die Unbekannten jedoch möglicherweise bei der Tatausführung gestört. In der Folge verließen sie das Objekt fluchtartig, ohne Beute zu machen. Trotz des Ausbleibens eines Diebstahlschadens hinterließen die Einbrecher erheblichen Sachschaden am Gebäude, der auf rund 2.000 Euro geschätzt wird.

Zeugenaufruf der Polizei Kitzingen

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Die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Gewürzstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben – etwa Personen oder Fahrzeuge, die nicht in das dortige Umfeld passen –, werden gebeten, sich zu melden.

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Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen:

  • Polizeiinspektion Kitzingen: 09321 141-0

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