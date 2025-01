Einbruch in Firmengebäude

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Im zurückliegenden Zeitraum seit dem 23.12.24 bis zum Neujahrstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter in ein Firmengebäude in der Johann-Schöner-Straße in Karlstadt eingebrochen.

Hierbei wurden in dem metallverarbeitenden Betrieb mehrere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten offensichtlich nach Diebesgut durchsucht. Jedoch konnte der Täter keine Beute machen und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.