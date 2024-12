Am Montagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin einer Firma in der Louis-Pasteur-Straße, dass Unbekannte aus den Büros zwei Tresore teilweise gewaltsam geöffnet haben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge drangen die Täter zwischen 00:50 Uhr und 04:00 Uhr gewaltsam über ein Dachfenster in den Firmenkomplex ein, in dem unter anderem ein Caterer untergebracht ist.

Die Täter entkamen unerkannt mit Bargeld und verursachten dabei an Türen und dem Dachfenster einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer ist in der Tatzeit auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.