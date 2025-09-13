Einbruch in Freibad Karlstadt – 7.000 Euro Schaden
KARLSTADT – Dank eines aufmerksamen Anwohners konnten am frühen Samstagmorgen zwei Jugendliche bei einem versuchten Einbruch in das Kassenhäuschen eines Freibads auf frischer Tat festgenommen werden. Der 14- und der 17-Jährige hatten sich Zutritt zum Gebäude verschafft und dort versucht, einen Tresor aufzubrechen.
Gegen 1:00 Uhr meldete ein Bewohner des angrenzenden Campingplatzes verdächtige Klopfgeräusche aus dem Freibad im Baggertsweg bei der Polizeiinspektion Karlstadt. Die umgehend entsandten Streifen stellten die beiden Jugendlichen am Tatort.
Die Jugendlichen hatten ein Fenster am Kassenhäuschen aufgebrochen, um ins Innere zu gelangen. Dort öffneten und durchwühlten sie gewaltsam sämtliche Schränke und Schubladen. Mit einer Axt versuchten sie anschließend, einen Tresor aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Durch die schnelle Festnahme kam es zu keinem Diebstahl.
