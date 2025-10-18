Auto IU
Einbruch in Gärtnerei
MARKTHEIDENFELD – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 00:15 Uhr bis 01:00 Uhr, kam es in Marktheidenfeld, Dillberg, zu einem Einbruch in eine Gärtnerei. Zwei bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Es entstand kein Beuteschaden, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf circa 200 Euro.
Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Tätern vermutlich um zwei männliche Personen, die mit dunkler Kleidung, Handschuhen, Rucksäcken und Turnschuhen bekleidet waren.
Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Dillberg Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09391/9841-0 zu melden.
