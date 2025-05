Einbruch in Gaststätte am Zeughaus – Bargeld aus Spielautomaten entwendet

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Ein unbekannter Täter ist am frühen Montagmorgen gewaltsam in eine Gaststätte in der Straße „Am Zeughaus“ eingebrochen und hat Bargeld entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Einbrecher zwischen 02:30 Uhr und 11:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gastwirtschaft. Im Inneren brach er Spielautomaten auf und stahl einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

Nachdem der Einbruch bemerkt wurde, informierte der Betreiber die Polizei. Die Schweinfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit, davor oder danach Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.