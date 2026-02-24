Einbruch in Gaststätte – Hoher Sachschaden und Bargelddiebstahl
SONDERHOFEN IM LANDKREIS WUERZBURG – In der Nacht auf Sonntag verschafften sich zwei dunkel gekleidete Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße Am Mühläcker. Die Täter drangen gegen 03:50 Uhr durch eine beschädigte Glastüre in das Gebäude ein und brachen dort mehrere Metallspinde auf.
Aus den gewaltsam geöffneten Schränken entwendeten die Einbrecher Bargeld in einem mittleren, fünfstelligen Eurobereich. Nach der Tat verließen die Personen, die mit Mützen und Handschuhen bekleidet waren, das Gelände gegen 05:10 Uhr in Richtung der nördlich gelegenen Kreisstraße WÜ41. Dort setzten sie ihre Flucht vermutlich mit einem bisher unbekannten Fahrzeug fort.
Neben dem hohen Beuteschaden hinterließen die Täter einen Sachschaden an der Einrichtung, der nach ersten Schätzungen bei rund 5.000 Euro liegt. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall bereits aufgenommen und wertet die bisherigen Erkenntnisse zum Tatablauf aus.
Du kannst die Ermittler unterstützen, wenn du in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hast oder Informationen zu dem Fluchtfahrzeug geben kannst. Hinweise aus der Bevölkerung sind für die Aufklärung des Einbruchs von großer Bedeutung.
Bitte melde dich bei sachdienlichen Angaben unter der Telefonnummer 09331/8741-0 direkt bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt. Jeder Hinweis zu den unbekannten Personen oder deren Fluchtweg hilft den Beamten bei ihrer Arbeit weiter.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!