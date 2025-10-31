Einbruch in Getränkehandel – Bargeld und Zigaretten entwendet
RIMPAR / LKR. WÜRZBURG – Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist in einen Getränkehandel in der Engelbert-Kraus-Straße in Rimpar eingebrochen worden. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten eine vierstellige Bargeldsumme sowie rund 30 Stangen Zigaretten.
Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen von Mitarbeitern festgestellt. Die Täter verschafften sich vermutlich durch Aufhebeln einer Außentüre zu einem Lagerraum Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren wurden ein Möbeltresor und weitere Behältnisse aufgehebelt, um an das Bargeld zu gelangen.
Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.
Zeugenaufruf:
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und fragt:
- Wer hat den oder die Täter in oder um den Getränkemarkt zur Tatzeit beobachten können? (Die 30 Stangen Zigaretten könnten beim Abtransport aufgefallen sein.)
- Wer kann Angaben zu einem möglichen Fahrzeug des oder der Täter machen?
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail (pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de) bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu melden.
