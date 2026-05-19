Auto IU

Einbruch in Grettstadter Grundschule: Täter stehlen Sparbücher mit hohem Geldbetrag

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026
Einbruch in Grettstadter Grundschule: Täter stehlen Sparbücher mit hohem Geldbetrag
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

GRETTSTADT – Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter die Grundschule in Grettstadt (Landkreis Schweinfurt) heimgesucht. Die Einbrecher drangen gewaltsam in das Schulgebäude ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten gezielt mehrere Sparbücher. Die Polizei Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Freitag, 16:45 Uhr (nach Schulschluss), und Sonntag, 10:00 Uhr, eingrenzen.

News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Schulgebäude in der Kirchgasse verschafft hatten, durchsuchten sie das Innere nach Diebesgut. Dabei fielen ihnen mehrere Sparbücher in die Hände, auf denen sich ein Gesamtwert von über 4.000 Euro befand. Durch das rücksichtslose, gewaltsame Vorgehen der Unbekannten entstand an Fenstern oder Türen zudem ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Polizei Gerolzhofen sucht Zeugen

Die Ermittler der Polizeiinspektion Gerolzhofen hoffen nun auf Beobachtungen aus der Bevölkerung, da sich das Schulgelände in einem bewohnten Bereich befindet.

Die Polizei wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

  • Wer hat im Verlauf des Wochenendes auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Umfeld der Grundschule in der Kirchgasse beobachtet?

  • Wer hat im genannten Zeitraum unübliche Geräusche auf dem Schulgelände wahrgenommen?

  • Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falls oder zur Identifizierung der Täter beitragen können?

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Gerolzhofen

  • Telefon: 09382/940-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026

Mehr

Auto prallt gegen Baum: 60-Jähriger bei schwerem Unfall bei Lohr eingeklemmt

Auto prallt gegen Baum: 60-Jähriger bei schwerem Unfall bei Lohr eingeklemmt

19. Mai 2026

Landratsamt Haßberge am 20. Mai nachmittags geschlossen

19. Mai 2026
Gestohlenes Wohnmobil aus Niederwerrn in Thüringen gestoppt: Dieb flüchtet zu Fuß vor der Polizei

Gestohlenes Wohnmobil aus Niederwerrn in Thüringen gestoppt: Dieb flüchtet zu Fuß vor der Polizei

19. Mai 2026

104. Deutscher Katholikentag in Würzburg: Polizei zieht durchweg positive Bilanz

19. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)